В Слюдянском районе маршрутка улетела в кювет

«Водитель междугороднего микроавтобуса, следовавшего из Улан-Удэ в сторону Иркутска, не справился с управлением. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась одному из двух пассажиров, находившихся в салоне маршрутки. 45-летний водитель не пострадал», — говорят дорожные полицейские.