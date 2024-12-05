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В Слюдянском районе маршрутка улетела в кювет

Сегодня, 5 декабря, ночью в Слюдянском районе сотрудники маршрутный микроавтобус вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, авария произошла примерно в половине четвертого на 135-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал».

«Водитель междугороднего микроавтобуса, следовавшего из Улан-Удэ в сторону Иркутска, не справился с управлением. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась одному из двух пассажиров, находившихся в салоне маршрутки. 45-летний водитель не пострадал», — говорят дорожные полицейские.

К слову, напомним, пару дней назад в Усть-Куте не справившийся с управлением водитель грузовика основательно покорежил теплотрассу, оставив без отопления полмикрорайона.