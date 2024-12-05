В Слюдянском районе маршрутка улетела в кювет

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, авария произошла примерно в половине четвертого на 135-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал».
«Водитель междугороднего микроавтобуса, следовавшего из Улан-Удэ в сторону Иркутска, не справился с управлением. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась одному из двух пассажиров, находившихся в салоне маршрутки. 45-летний водитель не пострадал», — говорят дорожные полицейские.
К слову, напомним, пару дней назад в Усть-Куте не справившийся с управлением водитель грузовика основательно покорежил теплотрассу, оставив без отопления полмикрорайона.