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В ДТП в Башкирии пострадали 3 человека

Столкновение автомобилей произошло в Салаватском районе республики.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В ДТП в Башкирии пострадали 3 человека. Столкновение автомобилей произошло в Салаватском районе республики.

Как сообщают в Госкомитете РБ по ЧС, авария случилась вблизи населенного пункта Насибаш. Столкнулись «Хендай Солярис» и «Лада Гранта».

«Предварительно в результате аварии пострадали трое человек. Спасатели отключили аккумуляторную батарею машины, оказали помощь пострадавшим и транспортировали их до автомобилей скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

МЧС