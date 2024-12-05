В ДТП в Башкирии пострадали 3 человека. Столкновение автомобилей произошло в Салаватском районе республики.
Как сообщают в Госкомитете РБ по ЧС, авария случилась вблизи населенного пункта Насибаш. Столкнулись «Хендай Солярис» и «Лада Гранта».
«Предварительно в результате аварии пострадали трое человек. Спасатели отключили аккумуляторную батарею машины, оказали помощь пострадавшим и транспортировали их до автомобилей скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.