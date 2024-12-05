Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские врачи рассказали, когда курильщикам нужно бежать к врачу

Врачи в Уфе объяснили, при каких симптомах курильщикам нужно бежать к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Если курильщик заметил у себя изменение цвета кожи или появление одышки, то ему необходимо обращаться к врачу. Об этом рассказали медики больницы № 43 Уфы. По их словам, есть симптомы, которые нельзя игнорировать курящим людям.

Врачи напомнили, что вредная привычка негативно сказывается на всех органах и нервной системе, нарушает кровоснабжение и замедляет процесс усвоения полезных веществ, поэтому часто у курящих есть проблемы с печенью. На них могут указывать такие симптомы как:

При появлении этих симптомов нужно обратиться к гастроэнтерологу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.