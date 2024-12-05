Уфимские врачи рассказали, когда курильщикам нужно бежать к врачу

Если курильщик заметил у себя изменение цвета кожи или появление одышки, то ему необходимо обращаться к врачу. Об этом рассказали медики больницы № 43 Уфы. По их словам, есть симптомы, которые нельзя игнорировать курящим людям.
Врачи напомнили, что вредная привычка негативно сказывается на всех органах и нервной системе, нарушает кровоснабжение и замедляет процесс усвоения полезных веществ, поэтому часто у курящих есть проблемы с печенью. На них могут указывать такие симптомы как:
При появлении этих симптомов нужно обратиться к гастроэнтерологу.
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