Британия раскрыла схему отмывания денег на миллиарды, связанную с Россией

Отмыванием занимались две сети — Smart и TGR. Первой управляла Екатерина Жданова, второй — Георгий Росси. О Ждановой известно, что она родилась в Сибири, а потом сделала карьеру в финансовой сфере и наладила связи в Москве. Она была арестована во Франции. Ее соратниками были Никита Краснов и Хаджи-Мурат Магомедов. Росси (гражданин Украины, родившийся в России) до переезда в Европу работал в российском банковском секторе, сейчас его местонахождение неизвестно. Его подельниками названы человек по фамилии Чиркинян и Андрей Бреденс (он же Андрей Каренокс).