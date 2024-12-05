Британия раскрыла схему отмывания денег на миллиарды, связанную с Россией

В Великобритании раскрыли схему отмывания денег, которой управляли два российских миллионера, сообщает The Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Через эту системы были отмыты миллиарды, отмечает издание. Ею пользовались британские наркоторговцы для сокрытия преступных доходов (они обменивали их на криптовалюту), местные уличные банды и русскоязычные хакеры, которые превращали миллионы в криптовалюте в наличные деньги и активы. Также ею пользовались попавшие под санкции россияне. Кроме того, как утверждается, через схему переводились средства сотрудникам RT и российским шпионам в разных странах.
Отмыванием занимались две сети — Smart и TGR. Первой управляла Екатерина Жданова, второй — Георгий Росси. О Ждановой известно, что она родилась в Сибири, а потом сделала карьеру в финансовой сфере и наладила связи в Москве. Она была арестована во Франции. Ее соратниками были Никита Краснов и Хаджи-Мурат Магомедов. Росси (гражданин Украины, родившийся в России) до переезда в Европу работал в российском банковском секторе, сейчас его местонахождение неизвестно. Его подельниками названы человек по фамилии Чиркинян и Андрей Бреденс (он же Андрей Каренокс).
Предполагается, что на схеме они заработали «миллионы фунтов стерлингов» — за транзакции на миллиарды фунтов они брали комиссию в 3%. Средства часто переводились через Ближний Восток, например через Объединенные Арабские Эмираты. Сеть охватывала более 30 стран.
«Мы выявили и предприняли действия против русских, дергающих за ниточки на самом верху, устранив видимость легитимности, которая позволяла им внедрять незаконные средства в нашу экономику», — говорится в заявлении NCA. Там добавили, что также пресекли работу «ключевых координаторов» сетей.
По делу об отмывании в Великобритании провели 84 ареста и изъяли £20 млн.
Схема действовала до начала конфликта на Украине. Впервые о ней стало известно в 2021-м с арестом Фавада Сайеди, который, как утверждают правоохранительные органы, работал на Жданову.
В сети действовали курьеры, доставлявшие наличные в королевство, ими управляли некие Семен Куксов и Андрей Дзекца. Они с июля 2022 года по сентябрь 2023 года за 74 дня отмыли £12,3 млн. В разное время были задержаны и их курьеры, среди которых были и украинцы.