Три школьника пострадали в Петропавловске из-за рухнувшей с потолка штукатурки

Как сообщили местные СМИ, площадь обрушения составила около 2 квадратных метров.
Позже в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области рассказали о состоянии пострадавших. Дети госпитализированы в отделение травматологии областной клинической больницы, у всех диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшие под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь, отметили в управлении.
Для выяснения причин создана комиссия. К слову, школа № 6, в которой произошло ЧП, новая. Она возведена в 2020 году, рассчитана на 900 учеников.