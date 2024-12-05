Три школьника пострадали в Петропавловске из-за рухнувшей с потолка штукатурки

Как сообщили местные СМИ, площадь обрушения составила около 2 квадратных метров.



Позже в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области рассказали о состоянии пострадавших. Дети госпитализированы в отделение травматологии областной клинической больницы, у всех диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшие под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь, отметили в управлении.