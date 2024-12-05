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Три школьника пострадали в Петропавловске из-за рухнувшей с потолка штукатурки

АСТАНА, 5 дек — Sputnik. В одной из школ Петропавловска на детей обрушилась потолочная штукатурка. В результате пострадали три подростка.

Источник: ПетропавловскNews

Как сообщили местные СМИ, площадь обрушения составила около 2 квадратных метров.

Позже в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области рассказали о состоянии пострадавших. Дети госпитализированы в отделение травматологии областной клинической больницы, у всех диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшие под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь, отметили в управлении.

Для выяснения причин создана комиссия. К слову, школа № 6, в которой произошло ЧП, новая. Она возведена в 2020 году, рассчитана на 900 учеников.