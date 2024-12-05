В Бурятии мужчину нашли мертвым после ночной смены на работе

Страшная трагедия произошла в Бурятии с 3 на 4 декабря. Тракторист как обычно пришел на смену, сталкивал уголь к котельной. Ничего не предвещало беды, только вот на утро сменщики нашли его в гусеничной колее … мертвым. Стали разбираться, что же все-таки произошло и поняли, что его задавил собственный бульдозер.