В Бурятии мужчину нашли мертвым после ночной смены на работе

Страшная трагедия произошла в Бурятии с 3 на 4 декабря. Тракторист как обычно пришел на смену, сталкивал уголь к котельной. Ничего не предвещало беды, только вот на утро сменщики нашли его в гусеничной колее … мертвым. Стали разбираться, что же все-таки произошло и поняли, что его задавил собственный бульдозер.
— При осмотре на теле нашли повреждения, характерные для наезда тяжелой гусеничной техники. Бульдозер, проехав немного, уперся в металлическое строение. Зажигание и задняя передача были включены, но двигатель заглох, когда закончилось топливо. Вероятно, наезд на человека произошел при самопроизвольном неуправляемом движении трактора задним ходом, — рассказали КП-Иркутск в региональном Следкоме.
На данный момент нельзя с полной уверенностью утверждать, что все было именно так. Правоохранители продолжают восстанавливать полную картину произошедшего, по результатам доследственной проверки примут правовое решение.