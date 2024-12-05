Челябинская судья, смягчившая приговор насильнику-мигранту, уволилась

Дело в том, что Антонова умудрилась скостить срок насильнику-мигранту с восьми лет строгача до трёх лет общего, то есть, более, чем в два раза. Это решение вызвало волну возмущения в обществе. Обвиняемый, уроженец солнечного Таджикистана по фамилии Сайакбаров, изнасиловал не просто женщину. Он подверг сексуальному насилию школьницу. Дочь фронтовика. Будучи таксистом, он посадил в машину 16-летнюю жительницу Магнитогорска. Когда она не ответила на его ухаживания, он отвёз девочку на квартиру и надругался над ней.