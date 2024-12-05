В Москве арестовали шесть человек по обвинению в пособничестве РДК

В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, сказано, что один из обвиняемых, Савельев С. М., дал признательные показания. Ссылаясь на это, сторона защиты просила суд апелляционной инстанции изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражей: «признательная позиция обвиняемого по делу (т. е. его субъективное отношение к предъявленному обвинению), на что ссылается сторона защиты, единственным основанием для изменения меры пресечения на более мягкую являться не может», — отмечается в материалах. Среди обвиняемых также присутствует несовершеннолетняя девушка 2007 года рождения.