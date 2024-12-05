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В Москве арестовали шесть человек по обвинению в пособничестве РДК

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, в числе которых один несовершеннолетний, по обвинению в участии в террористической организации и призывах к терроризму. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о запрещенной на территории РФ организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).

Источник: РИА "Новости"

«Настоящее уголовное дело было возбуждено 9 октября 2024 года следователем ГСУ СК РФ по Москве. Молодые люди арестованы по ходатайству следствия по обвинению в содействии и участии в запрещенной организации РДК, в настоящий момент им всем продлен срок содержания под стражей до 9 апреля 2025 года», — заявили ТАСС в правоохранительных органах.

В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, сказано, что один из обвиняемых, Савельев С. М., дал признательные показания. Ссылаясь на это, сторона защиты просила суд апелляционной инстанции изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражей: «признательная позиция обвиняемого по делу (т. е. его субъективное отношение к предъявленному обвинению), на что ссылается сторона защиты, единственным основанием для изменения меры пресечения на более мягкую являться не может», — отмечается в материалах. Среди обвиняемых также присутствует несовершеннолетняя девушка 2007 года рождения.

Согласно материалам дела, обвиняемые наносили лозунги в поддержку РДК на стены зданий, а также учились изготавливать бутылки с зажигательной смесью. Всем обвиняемым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), а также по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации).