Российские приставы не могут взыскать штраф с Telegram

Как пояснил РИА Новости эксперт, юрист Дмитрий Кваша, исполнительное производство могут прекратить ввиду того, что судебный пристав не смог найти какое-либо имущество у должника, на которое можно наложить арест и взыскание. «То есть нет какой-либо недвижимости, счетов в банке», — сказал он.