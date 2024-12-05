Суд оставил главаря РДК* без наследства

Согласно документам, мать Капустина** обратилась в суд, чтобы деньги на счетах перешли ей в порядке наследования. Сумма не уточняется.
Она, как говорится в материалах, до этого обращалась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, а сам Капустин** такого заявления не подавал и не изъявлял желания вступить в права наследования.
Ранее, как стало известно РИА Новости, суд лишил Капустина** прав на московскую квартиру.
«Исковые требования… о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования удовлетворить. Признать… право собственности в порядке наследования по закону после смерти (супруга — ред.) на денежные средства», — сказано в документах.
Главарь РДК* Капустин** и еще четыре фигуранта в ноябре заочно получили пожизненные сроки по делу о вторжении в Брянскую область.
По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялись госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем.
Капустин** — один из главарей «Русского добровольческого корпуса»*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.