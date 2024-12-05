Уфимский сексолог перечислил последствия нерегулярной половой жизни у женщин

У нерегулярной половой жизни у женщин могут быть как плюсы, так и минусы. Об этом заявил уфимский врач-сексолог Артур Салахов в беседе с UfaTime.ru. По его словам, при оценке состояния пациенток необходимо учитывать целый ряд аспектов, так как сама по себе нерегулярная половая жизнь не несет в себе угроз.