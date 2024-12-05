Уфимский сексолог перечислил последствия нерегулярной половой жизни у женщин

У нерегулярной половой жизни у женщин могут быть как плюсы, так и минусы. Об этом заявил уфимский врач-сексолог Артур Салахов в беседе с UfaTime.ru. По его словам, при оценке состояния пациенток необходимо учитывать целый ряд аспектов, так как сама по себе нерегулярная половая жизнь не несет в себе угроз.
Так, например, нерегулярные половые контакты могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние, вызывать чувство одиночества и стресс. Но у тех женщин, которые, наоборот, стараются избегать эмоциональных или физических нагрузок, этот стресс, вызываемый сексом, снижается.
Влияет и частота половых контактов на гормональный фон. Долгое отсутствие интима в жизни женщины приводит к дисбалансу эстрогена и окситоцина. Также воздержание может стать причиной сухости во влагалище и росту риска появлению инфекций или раздражений.
Отсутствие регулярных половых контактов, в свою очередь, может снижать риск инфекций, передаваемых половым путем, так как меньше шансов на контакт с потенциально инфицированными партнерами.
Регулярные занятия сексом, по словам врача, стимулирует кровообращение, а отсутствие регулярных половых актов может сказываться на общей циркуляции крови в области таза.
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