В Пермском крае вдова погибшего горняка взыскала с предприятия 3 млн рублей

В Пермском крае суд удовлетворил иск вдовы погибшего горняка на 3 млн руб. Сотрудник ФГУП «УС-30» погиб при возведении шахтного ствола на строительной площадке ПАО «Уралкалий» в 2018 году.
При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что есть основания для взыскания с застройщика в пользу истца компенсации сверх возмещения вреда, так как он был причинен вследствие нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства.
Березниковский городской суд Пермского края рассмотрел гражданское дело о взыскании с компании «Уралкалий» компенсации морального вреда. На основании Градостроительного кодекса РФ, супруга погибшего сотрудника имеет право на выплату компенсации в размере 3 млн руб.
В Пермском краевом суде сообщили, что требования истца удовлетворили в полном объеме. С ПАО «Уралкалий» взыскали компенсацию морального вреда в сумме 3 млн руб.
Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее Соликамский городской суд привлек к уголовной ответственности работников строительного управления за нарушение требований промышленной безопасности. Истцу выплатили 8,6 млн руб. и взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.