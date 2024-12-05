Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае вдова погибшего горняка взыскала с предприятия 3 млн рублей

Сотрудник «Уралкалия» погиб при возведении шахтного ствола.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае суд удовлетворил иск вдовы погибшего горняка на 3 млн руб. Сотрудник ФГУП «УС-30» погиб при возведении шахтного ствола на строительной площадке ПАО «Уралкалий» в 2018 году.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что есть основания для взыскания с застройщика в пользу истца компенсации сверх возмещения вреда, так как он был причинен вследствие нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства.

Березниковский городской суд Пермского края рассмотрел гражданское дело о взыскании с компании «Уралкалий» компенсации морального вреда. На основании Градостроительного кодекса РФ, супруга погибшего сотрудника имеет право на выплату компенсации в размере 3 млн руб.

В Пермском краевом суде сообщили, что требования истца удовлетворили в полном объеме. С ПАО «Уралкалий» взыскали компенсацию морального вреда в сумме 3 млн руб.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее Соликамский городской суд привлек к уголовной ответственности работников строительного управления за нарушение требований промышленной безопасности. Истцу выплатили 8,6 млн руб. и взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.