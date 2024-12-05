Дело о нападении студентов-иностранцев на жителя Перми передано в суд

Речь идёт о происшествии, которое случилось в декабре 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что двое иностранцев напали на 52-летнего пермяка на улице Революции. Молодые люди 22-х и 23-х лет ударили мужчину по голове бутылкой и избили его руками и ногами. После этого они забрали у пострадавшего рюкзак, в котором лежал ноутбук.