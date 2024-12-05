Дело о нападении студентов-иностранцев на жителя Перми передано в суд

Дело о нападении студентов из Египта на жителя Перми передано в суд, сообщает СУ СКР по региону.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в декабре 2023 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что двое иностранцев напали на 52-летнего пермяка на улице Революции. Молодые люди 22-х и 23-х лет ударили мужчину по голове бутылкой и избили его руками и ногами. После этого они забрали у пострадавшего рюкзак, в котором лежал ноутбук.
Как сообщили в ГУ МВД Пермского края, молодые люди были задержаны. Нападавшими оказались студенты одного из вузов краевой столицы, которые приехали в РФ из Египта.
Утром 5 декабря 2024 года в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что расследование уголовного дела в отношении молодых людей завершено. За избиение и похищение вещей на сумму больше 30 тысяч рублей их будут судить по статье УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору».
Собранные материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.