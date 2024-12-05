Экс-начальника управления дорог Красноярска заподозрили во взятке

По данным ведомства, в период с сентября 2018 по декабрь 2019 года начальник МКУ УДИБ через посредника получил от генерального директора ООО «ПромСтрой» частями взятку в общей сумме более 73 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за содействие в обеспечении победы компании в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ.
Кроме того, в декабре 2023 года уже другой посредник получил от генерального директора той же организации взятку в размере не менее 10 миллионов рублей для передачи должностному лицу муниципального учреждения за аналогичные действия.
«Вторым управлением по расследованию особо важных дел… возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего руководителя МКУ “Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства” и двух жителей города Красноярска. В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ “получение взятки в особо крупном размере”, частью 4 статьи 291.1 УК РФ “посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере”, — говорится в сообщении.
На данный момент подозреваемые задержаны, следователи СК планируют допросить их об обстоятельствах совершенного преступления и решают вопрос о мере пресечения. Параллельно продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Также будет дана правовая оценка действиям взяткодателя, который ранее был заключен под стражу по обвинению в ограничении конкуренции и незаконном выведении денежных средств из организации, отмечают в региональном СК.
В пресс-службе регионального СК РФ уточнили журналистам, что речь идет о Евгении Жвакине. Взятки составили 10% от стоимости работ.