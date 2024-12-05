Экс-начальника управления дорог Красноярска заподозрили во взятке

По данным ведомства, в период с сентября 2018 по декабрь 2019 года начальник МКУ УДИБ через посредника получил от генерального директора ООО «ПромСтрой» частями взятку в общей сумме более 73 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за содействие в обеспечении победы компании в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ.