Земля ушла из-под ног: женщина упала в открытый колодец и серьезно пострадала — кто за это ответит

Шла по дороге ночью и … упала в открытый канализационный колодец. Эта неприятная история случилась с 39-летней жительницей Читы на улице Ярославского в сентябре 2023. Падение не прошло бесследно — она получила серьезные травмы, судебная медэкспертиза отнесла их к тяжкому вреду здоровью.
Правоохранители начали разбираться, кто же понесет ответственность за случившееся. Сегодня, 5 декабря 2024, стал известен приговор, который вынесли виновным.
— Осудили 56-летнего заведующего хозяйством учреждения, а также 38-летнего начальника хозяйственного отдела. Их признали виновными по статье за халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — рассказали КП-Иркутск в Следкоме Забайкалья.
Именно эти люди должны были следить за состоянием инженерных сетей, но по какой-то причине этого не делали. В итоге их лишили свободы на 2,5 года условно с таким же испытательным сроком.