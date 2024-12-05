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Земля ушла из-под ног: женщина упала в открытый колодец и серьезно пострадала — кто за это ответит

Работников учреждения осудили за упавшую в открытый люк женщину в Забайкалье.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Шла по дороге ночью и … упала в открытый канализационный колодец. Эта неприятная история случилась с 39-летней жительницей Читы на улице Ярославского в сентябре 2023. Падение не прошло бесследно — она получила серьезные травмы, судебная медэкспертиза отнесла их к тяжкому вреду здоровью.

Правоохранители начали разбираться, кто же понесет ответственность за случившееся. Сегодня, 5 декабря 2024, стал известен приговор, который вынесли виновным.

— Осудили 56-летнего заведующего хозяйством учреждения, а также 38-летнего начальника хозяйственного отдела. Их признали виновными по статье за халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — рассказали КП-Иркутск в Следкоме Забайкалья.

Именно эти люди должны были следить за состоянием инженерных сетей, но по какой-то причине этого не делали. В итоге их лишили свободы на 2,5 года условно с таким же испытательным сроком.