Без вести пропавших братьев-охотников разыскивают в Хабаровском крае

В Комсомольском районе Хабаровского края продолжаются поиски двух пропавших братьев, уехавших на охоту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Поиски ведутся с конца ноября. По данным спасательного ведомства, мужчины на автомобиле направились в охотничьи угодья вблизи поселка Ягодный, после чего связь с ними пропала. За неделю местонахождение мужчин установить так и не удалось.
Спасательные работы ведут сотрудники Комсомольского поисково-спасательного отряда совместно с полицией. За последние сутки спасатели обследовали 8,5 километров лесного массива, однако пока поиски не дали результата.
Для усиления операции сегодня, 5 декабря, в район поисков прибыл вертолет Ми-8 МЧС России, на борту которого находится дополнительная группа спасателей из села Ракитное. Работы будут продолжаться до обнаружения пропавших.