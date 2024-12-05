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23-летний водитель BMW задним ходом сбил пенсионерку в Мачулищах под Минском

В Минском районе пенсионерка попала под колеса авто, ехавшего задним ходом.

Источник: Комсомольская правда

23-летний водитель BMW задним ходом сбил пенсионерку в Мачулищах под Минском. Подробности ДТП рассказали в ОГАИ УВД Минского райисполкома, пишет БелТА.

Согласно предварительным данным, 4 декабря, в среду, примерно в 13.20 23-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по улице Гвардейской в Мачулищах. Двигаясь задним ходом, мужчина не убедился в безопасности выполнения данного маневра, из-за чего сбил 76-летнюю женщину. Сказано, что она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Тем временем Volkswagen сбил мужчину, выходившего из трамвая на улице Коласа в Минске.

Ранее в Ганцевичах женщина подожгла дом, пытаясь избавиться от плесени.