23-летний водитель BMW задним ходом сбил пенсионерку в Мачулищах под Минском

Согласно предварительным данным, 4 декабря, в среду, примерно в 13.20 23-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по улице Гвардейской в Мачулищах. Двигаясь задним ходом, мужчина не убедился в безопасности выполнения данного маневра, из-за чего сбил 76-летнюю женщину. Сказано, что она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.