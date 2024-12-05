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За месяц в Ростовской области пропали почти 80 человек

По данным регионального подразделения поискового отряда ЛизаАлерт, за ноябрь 2024 года волонтеры обработали 77 заявок на поиск пропавших людей в Ростовской области. Об этом сообщает организация в своем сообществе.

Из общего числа пропавших без вести 41 человек был обнаружен живым, еще трое погибли. Также были найдены 17 родных и установлены личности двух человек. Шесть заявок на поиски не нашли подтверждения.

Волонтеры продолжают искать восемь человек.