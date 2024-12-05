За месяц в Ростовской области пропали почти 80 человек

Из общего числа пропавших без вести 41 человек был обнаружен живым, еще трое погибли. Также были найдены 17 родных и установлены личности двух человек. Шесть заявок на поиски не нашли подтверждения.
Волонтеры продолжают искать восемь человек.
По данным регионального подразделения поискового отряда ЛизаАлерт, за ноябрь 2024 года волонтеры обработали 77 заявок на поиск пропавших людей в Ростовской области. Об этом сообщает организация в своем сообществе.
Из общего числа пропавших без вести 41 человек был обнаружен живым, еще трое погибли. Также были найдены 17 родных и установлены личности двух человек. Шесть заявок на поиски не нашли подтверждения.
Волонтеры продолжают искать восемь человек.