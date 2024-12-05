В Екатеринбурге нашли ребенка из Калининграда, которого прятал отец

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, по решению калининградского суда мальчик должен был быть передан матери. Однако отец, узнав об этом, забрал ребенка и скрылся с ним в неизвестном направлении. Оба были объявлены в розыск.