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«Гранат» сообщил подробности аварийной посадки вертолета во Владивостоке

Пилот смог восстановить управление, когда упали обороты главного винта, но избежать жесткой посадки не удалось.

Источник: Аргументы и факты

В новых медиа появился комментарий компании ООО «Гранат», владеющей вертолетом, совершившим жесткую посадку 1 декабря во Владивостоке. Заместитель генерального директора по безопасности авиаполетов Александр Пестов поделился подробностями инцидента в видео, опубликованном в Telegram-канале депутата городской Думы Дмитрия Новикова.

По словам Пестова, причину происшествия сейчас выясняет комиссия, назначенная Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением. Замдиректора рассказал, что предварительно установлено: при заходе на посадку сработала сигнализация о снижении оборотов несущего винта. Пилот сумел восстановить управление буквально перед приземлением, но малая высота не позволила избежать жесткой посадки. Сложности добавили ночные условия и отсутствие ориентиров на местности. Однако благодаря профессионализму пилота никто из пассажиров не пострадал. Руководитель также сообщил, что вертолет подлежит восстановлению.

Пестов подчеркнул, что компания «Гранат», работающая с 1999 года, всегда ставит безопасность на первое место и за все время не имела случаев, угрожающих жизни и здоровью пассажиров. Он заверил, что инцидент будет тщательно расследован, а его итоги обязательно станут известны общественности.

Ранее Дмитрий Новиков рассказал, что его друг Александр вместе с другими пассажирами отправился на экскурсию, которая завершилась аварией. Воздушное судно начало терять высоту и совершило аварийную посадку недалеко от площадки. При этом у вертолета буквально оторвался хвост.

Хотя никто в результате происшествия не пострадал, событие вызвало обеспокоенность среди жителей Приморья и широко обсуждалось в местных СМИ. Сейчас обстоятельства происшествия проверяют прокуратура и следственный комитет.