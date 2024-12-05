«Гранат» сообщил подробности аварийной посадки вертолета во Владивостоке

По словам Пестова, причину происшествия сейчас выясняет комиссия, назначенная Дальневосточным межрегиональным территориальным управлением. Замдиректора рассказал, что предварительно установлено: при заходе на посадку сработала сигнализация о снижении оборотов несущего винта. Пилот сумел восстановить управление буквально перед приземлением, но малая высота не позволила избежать жесткой посадки. Сложности добавили ночные условия и отсутствие ориентиров на местности. Однако благодаря профессионализму пилота никто из пассажиров не пострадал. Руководитель также сообщил, что вертолет подлежит восстановлению.