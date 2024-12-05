В Башкирии на заводе два работника получили тяжёлые травмы

По информации пресс-службы республиканского ведомства, инцидент произошёл 2 декабря при выполнении работ по монтажу трубы в производственном цехе предприятия. 63-летний штукатур и 38-летний дворник поднялись на крышу бытовки высотой около трёх метров и провалились в помещение. При падении оба работника получили тяжёлые травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу Сибая.