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В Башкирии на заводе два работника получили тяжёлые травмы

Два работника завода в Сибае получили тяжёлые травмы. Гострудинспекция в РБ приступила к расследованию группового несчастного случая, произошедшего с сотрудниками ООО «Уралпромтехсервис».

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы республиканского ведомства, инцидент произошёл 2 декабря при выполнении работ по монтажу трубы в производственном цехе предприятия. 63-летний штукатур и 38-летний дворник поднялись на крышу бытовки высотой около трёх метров и провалились в помещение. При падении оба работника получили тяжёлые травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу Сибая.