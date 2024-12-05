Автобус с пассажирами столкнулся с большегрузом «Вольво» под Ангарском

— По предварительной информации, автобус «ПАЗ», следовавший из Иркутска в сторону Ангарска, столкнулся с большегрузом «Вольво». Помощь медиков понадобилась водителю автобуса и одному пассажиру (всего в салоне их было восемь), водитель фуры не пострадал, — уточнили в ведомстве.