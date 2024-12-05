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Автобус с пассажирами столкнулся с большегрузом «Вольво» под Ангарском

В аварии пострадали два человека.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Авария с участием автобуса произошла около 10 часов утра 5 декабря. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось всё на 1864-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» около деревни Шароны.

— По предварительной информации, автобус «ПАЗ», следовавший из Иркутска в сторону Ангарска, столкнулся с большегрузом «Вольво». Помощь медиков понадобилась водителю автобуса и одному пассажиру (всего в салоне их было восемь), водитель фуры не пострадал, — уточнили в ведомстве.

Помощь медиков понадобилась водителю автобуса и одному пассажиру. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Сейчас начали проверку, прокуратура региона заинтересовалась произошедшим. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что маршрутка съехала с дороги и врезалась в дерево по дороге из Улан-Удэ в Иркутск.