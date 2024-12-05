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Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Узбекистане

Рейс из Екатеринбурга не смог приземлиться в узбекистанской Бухаре из-за тумана. Непогода помешала и рейсам из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan airports.

«Из-за плохих метеоусловий рейс HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Внуково — Бухара, и рейс RWZ-1439 авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Екатеринбург — Бухара, произвели посадку в аэропорту Навои», — говорится в Telegram-канале Uzbekistan airports.

Пассажиры рейсов будут перевезены в аэропорт назначения наземным транспортом. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Термез, сел в Самарканде. Борт, следовавший из Уфы в Наманган, приземлился в Ташкенте.

ЕАН писал, что российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo. Это составляет половину всего авиапарка этих моделей в стране. Причина — в проблемах с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики вынуждены экономить ресурсы. Всего у компаний 66 самолетов семейства. Возможно, половина из них уже не вернется к полетам.