Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Узбекистане

ЕАН писал, что российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo. Это составляет половину всего авиапарка этих моделей в стране. Причина — в проблемах с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики вынуждены экономить ресурсы. Всего у компаний 66 самолетов семейства. Возможно, половина из них уже не вернется к полетам.