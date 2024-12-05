За сутки два человека пострадали в пожарах в Свердловской области

За прошедшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 9 техногенных пожаров, 5 из которых произошли в жилом секторе.
«Пострадали два человека. Погибших и спасенных нет», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Так, 4 декабря в селе Покровское под Артемовским на улице Гагарина горела частная баня на площади 18 квадратных метров. Спасатели потушили огонь за 9 минут.
В Нижнем Тагиле на улице Высокогорская горело домашнее имущество в квартире на 4-м этаже четырехэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 «квадратов», в результате пострадал хозяин квартиры. Самостоятельно из многоэтажки эвакуировались пять человек.
«Установленный извещатель во время разбудил бы жильца квартиры и он смог бы эвакуироваться с меньшим ущербом для здоровья, но пожарный извещатель не был установлен. Огнеборцы потушили пожар за 17 минут», — рассказали в МЧС.
В Екатеринбурге на улице Машиностроителей неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры стало причиной пожара на 5-м этаже пятиэтажки на площади 3 квадратных метра. Из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек, пострадал хозяйка квартиры. Спасатели справились с огнем за 17 минут.