Из горящего двухэтажного дома в Уфе спасли пострадавшего мужчину

На улице Кулибина в Уфе произошел пожар. Огонь вспыхнул на втором этаже жилого дома, сообщает МЧС по Башкирии.
Самостоятельно свои дома покинули семь человек. Прибывшие спасатели потушили пожар на девяти квадратных метрах, а также эвакуировали хозяина квартиры. Мужчина получил сильные ожоги и был доставлен в больницу.
Сейчас на месте работает дознаватель ведомства, который устанавливает причину произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.