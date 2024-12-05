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Из горящего двухэтажного дома в Уфе спасли пострадавшего мужчину

Мужчина получил сильные ожоги при пожаре в квартире в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

На улице Кулибина в Уфе произошел пожар. Огонь вспыхнул на втором этаже жилого дома, сообщает МЧС по Башкирии.

Самостоятельно свои дома покинули семь человек. Прибывшие спасатели потушили пожар на девяти квадратных метрах, а также эвакуировали хозяина квартиры. Мужчина получил сильные ожоги и был доставлен в больницу.

Сейчас на месте работает дознаватель ведомства, который устанавливает причину произошедшего.

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