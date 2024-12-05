В Грузии на митингах задержали 15 фигурантов уголовных дел

«В МВД в рамках текущих акций расследуются все преступные деяния, совершенные насильственными группами, по статьям 187 (Повреждение или уничтожение чужой вещи — ред.) и 353 (Нападение на полицейского — ред.) УК, в рамках которых задержаны семь человек. Также 7 человек задержаны по статьям 225 и 239 УК, что подразумевает организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям. По обвинению в совершении взрыва задержан один человек», — говорится в заявлении МВД.