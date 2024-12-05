МВД: двое жителей Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистов

В ведомстве обратили внимание на то, что у жителей Могилева удалось обнаружить, а также изъять мобильные телефоны, компьютерную технику. Именно с них осуществлялась преступная деятельность. Кроме того, были обнаружены 62 970 долларов и 4300 белорусских рублей.