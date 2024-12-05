МВД: двое жителей Могилева задержаны за финансирование ВСУ и экстремистов

Министерство внутренних дел сообщило, что задержаны два жителя Могилева за финансирование Вооруженных сил Украины, экстремистские организации, состоящие из беглых белорусов. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале внутренние войска МВД.
В сообщении сказано, что в рамках операции Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля при силовой поддержке бойцов ООСН «Рысь» были задержаны белорусы, которые финансировали ВСУ и экстремистов.
В ведомстве обратили внимание на то, что у жителей Могилева удалось обнаружить, а также изъять мобильные телефоны, компьютерную технику. Именно с них осуществлялась преступная деятельность. Кроме того, были обнаружены 62 970 долларов и 4300 белорусских рублей.
Тем временем КГБ обнародовал детали дела белоруса и поляка, сотрудничавших с разведкой Польши.
Ранее гомельский облсуд приговорил агента СБУ с позывным Мангуста к 10 годам колонии усиленного режима, двое его подельников получили 10 и 9 лет лишения свободы.
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