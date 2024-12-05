В Усть-Каменогорске у бывшего чиновника конфисковали квартиру за взятки

Следствие установило, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал получение незаконных вознаграждений за содействие при сдаче теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения. Преступный доход составил свыше 32 миллионов тенге.
Деньги поступали на личный банковский счёт подозреваемого через мобильное приложение. Чтобы скрыть их происхождение, он многократно переводил средства между своими счетами. Кроме того, на незаконно полученные деньги была приобретена двухкомнатная квартира в Усть-Каменогорске, оформленная на мать подозреваемого.
Для получения дополнительного дохода квартира сдавалась в посуточную аренду, что принесло ещё 1,2 миллиона тенге. После начала расследования имущество было формально переоформлено на третьих лиц, чтобы избежать конфискации.
Суд приговорил бывшего чиновника к трём годам ограничения свободы с конфискацией имущества, в том числе квартиры стоимостью 19,5 миллиона тенге.