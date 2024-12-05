В Усть-Каменогорске у бывшего чиновника конфисковали квартиру за взятки

Деньги поступали на личный банковский счёт подозреваемого через мобильное приложение. Чтобы скрыть их происхождение, он многократно переводил средства между своими счетами. Кроме того, на незаконно полученные деньги была приобретена двухкомнатная квартира в Усть-Каменогорске, оформленная на мать подозреваемого.