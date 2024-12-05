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Лифт с пассажиром сорвался в доме на Родионова

Пострадавшего доставили в больницу.

В новом доме на улице Родионова в Нижнем Новгороде сорвался и экстренно затормозил лифт. В кабине в момент происшествия находился мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний № 1».

По данным источника, подъемник спустился на один этаж и резко затормозил. Оказавшемуся заложником ситуации мужчине пришлось ждать лифтеров 25 минут, после чего он смог покинуть кабину и обратиться за медицинской помощью.

Местные жители отмечают, что ранее жаловались в управляющую компанию на работу лифтов в своем доме.

Ранее мы рассказывали о смертельном ДТП под Дзержинском, в результате которого один человек погиб, а еще двое пострадали.

несчастный случай