Лифт с пассажиром сорвался в доме на Родионова

В новом доме на улице Родионова в Нижнем Новгороде сорвался и экстренно затормозил лифт. В кабине в момент происшествия находился мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний № 1».
По данным источника, подъемник спустился на один этаж и резко затормозил. Оказавшемуся заложником ситуации мужчине пришлось ждать лифтеров 25 минут, после чего он смог покинуть кабину и обратиться за медицинской помощью.
Местные жители отмечают, что ранее жаловались в управляющую компанию на работу лифтов в своем доме.
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