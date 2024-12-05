Проезд на красный свет стал причиной ДТП в Минске

Его машина столкнулась с автомобилем Geely, который поехал через перекресток, когда загорелся зеленый свет.
Помощь медиков потребовалась 23-летней пассажирке Geely, ее доставили в медучреждение для обследования.
В четверг, 4 декабря, 42-летний водитель автомобиля Kia на перекрестке ул. Николы Теслы с пр. Мира в Минске проехал на красный свет и попал в аварию, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Его машина столкнулась с автомобилем Geely, который поехал через перекресток, когда загорелся зеленый свет.
Помощь медиков потребовалась 23-летней пассажирке Geely, ее доставили в медучреждение для обследования.