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Проезд на красный свет стал причиной ДТП в Минске

В четверг, 4 декабря, 42-летний водитель автомобиля Kia на перекрестке ул. Николы Теслы с пр. Мира в Минске проехал на красный свет и попал в аварию, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Его машина столкнулась с автомобилем Geely, который поехал через перекресток, когда загорелся зеленый свет.

Помощь медиков потребовалась 23-летней пассажирке Geely, ее доставили в медучреждение для обследования.