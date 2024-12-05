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744 человек эвакуировали из школ Петербурга после звонков лжеминеров

Тревожные сообщения получили две школы из Северной столицы.

Источник: Комсомольская правда

4 декабря неизвестные заставили серьезно понервничать сотрудников и учащихся двух школ в Петербурге. Они оставили сообщения о заложенных в учреждениях бомбах, после чего их руководство провело массовую эвакуацию, а на места вызвали правоохранителей для проверки. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— В результате происшествия на улицу в общей сложности вывели 744 человека. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили, — уточнило агентство.

К слову, эвакуировать пришлось не только две школы, но и еще один торговый центр. Виной тому снова стали неизвестный лжеминеры. Проверка показала, что жизни персонала и посетителей ничего не угрожает.

Ранее SPB.KP.RU рассказывал о задержании в Пулково 29-летнего гражданина Узбекистана, который пытался вернуться на родину после поножовщины и драки на строительной площадке в Петербурге. В конфликте пострадал 32-летний мужчина из Таджикистана — он получил ранение в шею.