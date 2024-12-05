744 человек эвакуировали из школ Петербурга после звонков лжеминеров

4 декабря неизвестные заставили серьезно понервничать сотрудников и учащихся двух школ в Петербурге. Они оставили сообщения о заложенных в учреждениях бомбах, после чего их руководство провело массовую эвакуацию, а на места вызвали правоохранителей для проверки. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».