В Челябинской области женщина избила двух пенсионерок и отобрала деньги

Как рассказали правоохранители, 36-летняя женщина знала, какого числа бабушкам приносят пенсию. Она заглянула в гости к знакомой из соседнего дома и попросила одолжить ей деньги. Та отказала. Тогда грабительница избила пенсионерку и ушла, прихватив с собой девять тысяч рублей.