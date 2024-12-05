В Челябинской области женщина избила двух пенсионерок и отобрала деньги

В Саткинском районе Челябинской области задержали жительницу Бакала, которая избила и ограбила двух пенсионерок. Инциденты случились еще в сентябре. Пенсионерки боялись заявить в полицию, опасаясь расправы со стороны злоумышленницы, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Как рассказали правоохранители, 36-летняя женщина знала, какого числа бабушкам приносят пенсию. Она заглянула в гости к знакомой из соседнего дома и попросила одолжить ей деньги. Та отказала. Тогда грабительница избила пенсионерку и ушла, прихватив с собой девять тысяч рублей.
В этом же доме она нашла следующую жертву, 70-летнюю старушку. Действовала по той же схеме: попросила взаймы, а при отказе ударила пожилую женщину несколько раз и скрылась, похитив 15 тысяч рублей.
«Женщину задержали. Сотрудники полиции установили, что ранее она была неоднократно судима за умышленное причинение вреда здоровью», — сообщили в областном полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело за грабеж с применением насилия.