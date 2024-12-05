Уральца, избившего табуретом соседа по палате, направят на лечение

«Мужчина, являясь пациентом и находясь в одной из палат хирургического отделения ГАУЗ Свердловской области “Серовская городская больница”, страдая хроническим психическим расстройством, вооружился стоявшим у кровати табуретом. Применяя его, он нанес не менее трех ударов табуретом в область головы лежащего на кровати соседа по палате», — рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.