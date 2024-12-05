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Уральца, избившего табуретом соседа по палате, направят на лечение

Мужчина несколько раз ударил пенсионера в серовской больнице, причинив ему смертельные травмы.

Серовская городская прокуратура направила в суд материалов уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 59-летнего мужчины, которого обвиняют в нанесении смертельных травм пациенту больницы. Инцидент случился в отделении гороской больницы ночью 30 августа 2024 года.

«Мужчина, являясь пациентом и находясь в одной из палат хирургического отделения ГАУЗ Свердловской области “Серовская городская больница”, страдая хроническим психическим расстройством, вооружился стоявшим у кровати табуретом. Применяя его, он нанес не менее трех ударов табуретом в область головы лежащего на кровати соседа по палате», — рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пожилой пациент скончался от травм спустя две недели.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сам он пояснил, что сосед по палате мешал ему спать.

Эксперты пришли к выводу, что фигурант уголовного дела страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в применении принудительного лечения.

Решение в скором времени примет Серовский районный суд.