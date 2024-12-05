В Башкирии двое мужчин провалились с крыши во время монтажа труб

В Сибае на больничной койке с тяжелыми травмами оказались двое рабочих. Мужчины провалились с крыши с трехметровой высоты во время монтажа труб.
Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, сотрудники «Уралпромтехсервис», 63-летний штукатур и 38-летний дворник, второго декабря во время работ поднялись на крышу хозпостройки и провалились с нее в бытовку. Оба получили тяжелые травмы и экстренно были доставлены в больницу.
По факту произошедшего начата проверка. Инспекторам ведомства предстоит установить причины и обстоятельства несчастного случая.
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