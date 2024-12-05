В Башкирии двое мужчин провалились с крыши во время монтажа труб

Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, сотрудники «Уралпромтехсервис», 63-летний штукатур и 38-летний дворник, второго декабря во время работ поднялись на крышу хозпостройки и провалились с нее в бытовку. Оба получили тяжелые травмы и экстренно были доставлены в больницу.