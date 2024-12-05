Задержан первый подозреваемый: Что известно о жестоком убийстве двух пенсионеров в закрытом городе Сарове

О трагедии стало известно под вечер 4 декабря. На место происшествия сразу же выехала полиция и следователи. В доме начали допрашивать свидетелей, проводить экспертизы. Тут же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В первую минуту было непонятно, кто мог совершить такое жуткое преступление. Учитывая, что Саров город закрытый, чужие сюда не могут попасть по определению. Так что подозрение сразу пало на местных жителей. И не случайно — к утру был задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства.