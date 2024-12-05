Задержан первый подозреваемый: Что известно о жестоком убийстве двух пенсионеров в закрытом городе Сарове

В Сарове Нижегородской области задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в совершении жестокого убийства двух пенсионеров. Напомним, накануне в собственной квартире были обнаружены изуродованные тела пенсионеров. — 78-летнего мужчины и 77-летней женщины.
— 4 декабря в одной из квартир по проспекту Ленина было обнаружено тело 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и тело 77-летней женщины с отрезанной головой, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
О трагедии стало известно ночью 4 декабря. СУ СКР по Нижегородской области.
О трагедии стало известно под вечер 4 декабря. На место происшествия сразу же выехала полиция и следователи. В доме начали допрашивать свидетелей, проводить экспертизы. Тут же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В первую минуту было непонятно, кто мог совершить такое жуткое преступление. Учитывая, что Саров город закрытый, чужие сюда не могут попасть по определению. Так что подозрение сразу пало на местных жителей. И не случайно — к утру был задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства.
— На данный момент следователями совместно с сотрудниками полиции задержан 29-летний житель города Сарова, — рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. — Сейчас его проверяют на причастность к совершению преступления.
Тем временем следователи опубликовали первые кадры с места трагедии. Судя по видео, пенсионеры жили довольно скромно. В квартире было чисто, но небогато. Стало ли причиной трагедии жажда наживы, следователям еще предстоит выяснить. Однако уже сейчас ясно — убийца действовал с особой жестокостью. По всей квартире видны следы крови — на полу, на диванах, в ванной комнате…
После того, как новость о жестоком убийстве пенсионеров прогремела на всю Россию, местные жители вспомнили, что совсем недавно поступали жалобы на маньяка, преследующего девушек неподалеку от места трагедии.
— Предупреждение о деятельности агрессивного маньяка в районе школы № 20, — писали местные жители в группе «Подслушано Саров». — Уже был случай нападения на женщину. Маньяк схватил ее за рюкзак со спины и повалил за него на землю с такой силой, что только содержимое рюкзака спасло от травмы позвоночника. Только благодаря быстрой реакции и громкому крику нападавшего удалось спугнуть.
Несмотря на статус закрытого города, здесь порой случаются громкие преступления. К примеру, в марте 2009 года здесь пропала 10-летняя Лиза Тишкина. С тех пор город прочесывали почти полностью, дважды осушали реку Сатис, но девочку не нашли до сих пор.