Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви

Ранее Станция скорой медицинской помощи Владивостока сообщила, что нетрезвый муж местной жительницы, к которой вызвали скорую помощь, напал на бригаду медиков: в лифте он избил фельдшера, а на улице повредил глаза водителю медицинской машины, который пытался его остановить.
«Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что дебошир написал встречное заявление на медиков.