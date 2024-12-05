Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Житель Владивостока, напавший на медиков скорой помощи, которые приехали на вызов к его жене, начал скандал из-за того, что те зашли в квартиру в уличной обуви, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.

Источник: РИА Новости

Ранее Станция скорой медицинской помощи Владивостока сообщила, что нетрезвый муж местной жительницы, к которой вызвали скорую помощь, напал на бригаду медиков: в лифте он избил фельдшера, а на улице повредил глаза водителю медицинской машины, который пытался его остановить.

«Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дебошир написал встречное заявление на медиков.