Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви

«Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — сказал собеседник агентства.