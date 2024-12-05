Поиск пропавших без вести женщины и 6-летнего ребёнка окончен в Перми

Поиск женщины и 6-летнего ребёнка, которые пропали без вести в Перми, окончен, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о 42-летней женщине и 6-летнем ребёнке с одной фамилией, которые перестали выходить на связь с родными и близкими 3 декабря. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что вечером 4 декабря волонтёры поискового отряда опубликовали ориентировки и информацию о поиске пермяков. Уточнялось, что в последний раз их видели в Свердловском районе на улице Героев Хасана.
Среди примет пропавших отмечалась одежда по погоде, а также чёрный рюкзак, который взяла с собой женщина. Волонтёры призывали неравнодушных прикамцев поделиться информацией о поиске женщины и ребёнка. Утром 5 декабря стало известно, что поиск остановлен.
«Найдены! Живы! Просьба снять репосты!» — рассказали в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Информацию о том, где находились пропавшие пермяки и почему они перестали выходить на связь с близкими, не разглашаются. В поисковом отряде также призвали воздержаться от обсуждения ситуации в комментариях.