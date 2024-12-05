Поиск пропавших без вести женщины и 6-летнего ребёнка окончен в Перми

Речь идёт о 42-летней женщине и 6-летнем ребёнке с одной фамилией, которые перестали выходить на связь с родными и близкими 3 декабря. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что вечером 4 декабря волонтёры поискового отряда опубликовали ориентировки и информацию о поиске пермяков. Уточнялось, что в последний раз их видели в Свердловском районе на улице Героев Хасана.