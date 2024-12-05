В Екатеринбурге отложили суд по делу бизнесмена Малика Гайсина из-за болезни

Малик Гайсин обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, он растратил 256 млн руб. в период с июня 2015 года по январь 2016 года, находясь в должности гендиректора завода электрических соединителей «Исеть». Гособвинение утверждает, что он перевел средства на счет подконтрольной ему организации ООО «Иверь». Адвокат Малика Гайсина Вячеслав Войнов рассказывал «Ъ-Урал», что подсудимый вину не признает.