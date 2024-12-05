В Самарской области провели широкомасштабную акцию «Стоп! Мошенник!»

Так, в Сызрани полицейские и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Фарид Ибрагимов совместно с волонтерами провели профилактическое мероприятие с населением на улицах города, в ходе которого рассказывали прохожим, как не попасться на уловки мошенников.