Пожар в ангаре с грузовой техникой потушили в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
В результате пожара пострадали три транспортных средства. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
С огнем боролись 27 специалистов и 8 единиц техники.
«МК-Урал» ранее писал, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в Екатеринбурге.
Общая площадь возгорания составляет до 1500 квадратных метров. Во время тушения пожара в помещении обрушилось 400 квадратных метров кровли. С территории предприятия самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один из эвакуированных пострадал, но от госпитализации отказался.