Пожар в ангаре с грузовой техникой потушили в Екатеринбурге

Общая площадь возгорания составляет до 1500 квадратных метров. Во время тушения пожара в помещении обрушилось 400 квадратных метров кровли. С территории предприятия самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один из эвакуированных пострадал, но от госпитализации отказался.