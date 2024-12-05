В Башкирии собака набросилась и покусала пенсионерку

По словам 81-летней женщины, она была в своем дворе, когда откуда не возьмись появился пес, набросился на нее, покусал, исцарапал и убежал. Бабушка считает, что животное могло быть либо бездомным, либо сбежало от соседей.
У пострадавшей сельчанки диагностированы рваны раны и ссадины. По словам врачей, к которым пенсионерка обратилась за помощью, для пожилого человека лечить такие раны — процесс очень болезненный.
«Целую неделю мне пришлось ходить на уколы в больницу, и еще купить лекарства на две тысячи рублей. А сколько страданий было», — говорит пенсионерка.