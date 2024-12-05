Мать двух детей осудили за наркограффити в Костанае

Суд установил, что граффити содержали слова «работа», телефонные номера и адреса сайтов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Подсудимая утверждала, что не знала о содержании рекламы и отрицала пропаганду наркотиков.
Судья Сатыбалды Оразбай вынес решение о назначении наказания в виде трёх лет лишения свободы в колонии средней безопасности, что соответствовало запросу прокурора.
На заседании Бахвалова сообщила, что воспитывает двух несовершеннолетних детей и не имеет близких родственников, которые могли бы взять на себя заботу о них.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.