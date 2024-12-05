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Мать двух детей осудили за наркограффити в Костанае

В суде Костаная вынесли приговор Светлане Бахваловой, обвиняемой в нанесении граффити с рекламой наркотиков на стены зданий в Костанае и Кокшетау, сообщает El.kz со ссылкой на Нашу газету.

Источник: EL.kz

Суд установил, что граффити содержали слова «работа», телефонные номера и адреса сайтов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Подсудимая утверждала, что не знала о содержании рекламы и отрицала пропаганду наркотиков.

Судья Сатыбалды Оразбай вынес решение о назначении наказания в виде трёх лет лишения свободы в колонии средней безопасности, что соответствовало запросу прокурора.

На заседании Бахвалова сообщила, что воспитывает двух несовершеннолетних детей и не имеет близких родственников, которые могли бы взять на себя заботу о них.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.