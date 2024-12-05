Пара из Дагестана обманула несколько московских маркетплейсов на 65 млн рублей

За несколько месяцев они нафармили 65 млн 600 тысяч баллов и вывели 18 млн. Силовики быстро рассекретили схему и пришли к ним с обысками. В доме нашлось 8 млн рублей наличными и электрокар Lixiang, который они успели купить. Оба арестованы, имущество изъято.