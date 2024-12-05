Три бригады завершили ремонтные работы после прорыва трубы в Петербурге

Сегодня, 5 декабря, три бригады «Теплосети Санкт-Петербурга» в срок завершили ремонтные работы у дома 37 на Серпуховской улице, где прорвало трубу с горячей водой. Специалисты заменили четыре метра тепловых сетей. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе компании.