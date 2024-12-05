Три бригады завершили ремонтные работы после прорыва трубы в Петербурге

Сегодня, 5 декабря, три бригады «Теплосети Санкт-Петербурга» в срок завершили ремонтные работы у дома 37 на Серпуховской улице, где прорвало трубу с горячей водой. Специалисты заменили четыре метра тепловых сетей. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе компании.
— Теплоснабжение и горячее водоснабжение близлежащих зданий восстановили в полном объеме. Жилищные организации оповестили о необходимости подключения абонентов, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее SPB.KP.RU рассказывал, что из-за происшествия в Адмиралтейском районе Серпуховскую улицу у перекрестка с Малодетскосельским проспектом заволокло паром. Более того, в зоне дефекта оказался автомобиль. В «Теплосети Санкт-Петербурга» заверили, что ущерб владельцу возместят.
Ранее SPB.KP.RU писал, что 4 декабря неизвестные заставили серьезно понервничать сотрудников и учащихся двух школ в Северной столице. Они заявили, что там заложены бомбы, из-за чего на улицу немедленно вывели сотни человек.