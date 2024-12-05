В Воронеже сгорели две квартиры, пожарные спасли девять человек

В пятницу, 5 декабря, в 1.32 загорелась трехкомнатная квартира в Советском районе в доме № 4 на улице Антокольского. На месте ЧП также работали 13 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Им удалось спасти девять человек, пострадавших в итоге не было. Пламя потушили в 1.52. Во время пожара в квартире были повреждены огнем комнаты 4×5м и коридор 2×5м по всей площади.