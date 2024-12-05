В Воронеже сгорели две квартиры, пожарные спасли девять человек

Два пожара случились в Воронеже днем в среду, 4 декабря, и ночью в четверг, 5 декабря.
В 12.24 4 декабря в дежурную часть МЧС сообщили о возгорании в трехкомнатной квартире в доме № 12 на улице Лизюкова. На место ЧП выезжали 13 сотрудников спасательного ведомства на четырех пожарных машинах. Огонь потушили в 12.37.
В результате пожара комната 3×4м была повреждена пламенем по всей площади. Еще в трех помещениях практически сгорел потолок. Он был сильно поврежден пламенем в коридоре 2×5м, комнате 3×4м и санузле 3×2м. По оперативных данным, пострадавших на пожаре не было.
В пятницу, 5 декабря, в 1.32 загорелась трехкомнатная квартира в Советском районе в доме № 4 на улице Антокольского. На месте ЧП также работали 13 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Им удалось спасти девять человек, пострадавших в итоге не было. Пламя потушили в 1.52. Во время пожара в квартире были повреждены огнем комнаты 4×5м и коридор 2×5м по всей площади.