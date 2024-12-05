В Волгограде водитель, сбивший школьника, выплатил ему 2 млн рублей

С водителя, сбившего 13-летнего школьника в Волгограде, взыскана компенсация в размере 2 млн рублей.
Сотрудники Светлоярского районного отделения судебных приставов Волгоградской области взыскали компенсацию морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, сбил 13-летнего подростка в Ворошиловском районе Волгограда.
Решением суда он был признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ с назначением наказания в виде ограничения свободы. Также суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда родственнику пострадавшего.
В ходе исполнительного производства приставы применили ряд мер принудительного взыскания: арестовали доходы должника от предпринимательской деятельности, наложили ограничения на операции с банковскими счетами и запрет на регистрационные действия с его транспортными средствами. Дополнительно мужчине временно ограничили выезд за пределы России.
Благодаря принятым мерам задолженность была взыскана в полном объеме. Пострадавшая сторона получила компенсацию в размере 2 млн рублей. Помимо этого, за несвоевременную добровольную оплату долга с мужчины взыскали исполнительский сбор в размере 140 тысяч рублей.