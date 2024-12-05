В Волгограде водитель, сбивший школьника, выплатил ему 2 млн рублей

В ходе исполнительного производства приставы применили ряд мер принудительного взыскания: арестовали доходы должника от предпринимательской деятельности, наложили ограничения на операции с банковскими счетами и запрет на регистрационные действия с его транспортными средствами. Дополнительно мужчине временно ограничили выезд за пределы России.