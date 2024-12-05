Главе Зерноградского района Ростовской области продлили арест до 6 января

В Ростовской области суд продлил арест главе администрации Зерноградского городского поселения. Об этом проинформировали в объединенной пресс-службе судов региона.
— Срок содержания под стражей продлен на один месяц, а всего до 2 месяцев 15 суток, то есть до 6 января 2025 года включительно, — сообщили в инстанции.
Известно, что судебное решение пока не вступило в силу.
Напомним, главу администрации Зерноградского городского поселения подозревают в превышении должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону осудили организаторов миграции из Азиатско-Тихоокеанского региона.