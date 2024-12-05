В Краснодаре из-за взрыва газа повреждена пешеходная зона

Для выяснения причин происшествия на место прибыли специалисты лаборатории «Краснодаргоргаз». К участку также прибыл заместитель главы Краснодара Максим Онищенко. Он пояснил, что произошедший хлопок, вероятно, связан с накоплением газа, а не с взрывным устройством.