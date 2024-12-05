«Одежду выносили коробками»: пару из Красноярска осудили за кражу 66 товаров в пункте выдачи маркетплейса

Пока одни считают маркетплейсы местом разорения, другие ищут способы обогащения на них. Нет, речь идет не о создании своих магазинов, а о все новых преступных схемах «увода» товаров. Одну из них продемонстрировала на практике пара из Красноярска. Но 66 оказалось для нее числом несчастливым. Именно столько они вынесли вещей, прежде чем попались полиции.
Двадцатилетние парень и девушка, живущие вместе, искали способы разбогатеть. Желательно, прилагая к этому минимум усилий. Ибо в придуманной ими схеме молодой человек устроился на работу в пункт выдачи заказов одного известного маркетплейса вовсе не для того, чтобы жить на предлагаемую зарплату. Это было лишь способом «внедриться» в систему для бесплатного получения нужных вещей, выждав подходящий момент. Нет, речь шла не о планировании «кражи века» на астрономическую сумму.
В отличие от многих «охотников за заказами» пара решила не довольствоваться «отказными» посылками со всякой всячиной, а получить именно то, что ей нужно. Девушка заказала 66 товаров, которые она выбрала вместе с сожителем: от модной одежды и обуви до шлема виртуальной реальности. Что-то для себя, «прибарахлиться». Что-то — на продажу. В общей сложности заказ «потянул» на 315 тысяч рублей (стоило ли придумывать все это ради суммы, которую вполне можно заработать?). Но оплачивать его при получении его никто не собирался.
Дождавшись, когда все вещи доставят в пункт, где работал парень, его подельница пришла за ними перед окончанием рабочего дня. Молодой человек отсканировал QR-код для получения заказа, однако операцию через систему не завершил: не стал оформлять выдачу через компьютерную программу. Просто сложил «добро» в коробки и вместе со своей подругой унес его домой. Пункт выдачи заказов он просто закрыл на ключ, и на следующий день просто решил не выходить на работу. Непонятно, на что он рассчитывал.
Пара радовалась обновкам недолго. Вскоре в точке маркетплейса обнаружили крупную недостачу. Первым делом отсмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели «спектакль» с фейковыми заказами и его действующих лиц. Раскрыть схему и найти фигурантов по оставленным бывшим работником личным данным оказалось для бывалых оперативников плевым делом.
Было заведено уголовное дело о краже. К парню и девушке нагрянули гости в погонах и нашли у них часть похищенного товара. Кое-что они уже успели продать. После просмотра в полиции «кино» с выносом товаров коробками паре пришлось во всем сознаться. Насколько искренним было раскаяние — вопрос риторический, но молодежь даже возместила 150 тысяч рублей убытков, которые принесла продавцам.
5 декабря стало известно, что Свердловский районный суд признал молодого человека и его сообщницу виновными в краже. Так как ранее у них не было проблем с законом, то на первый раз они отделались условным сроком два года.