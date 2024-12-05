«Одежду выносили коробками»: пару из Красноярска осудили за кражу 66 товаров в пункте выдачи маркетплейса

Дождавшись, когда все вещи доставят в пункт, где работал парень, его подельница пришла за ними перед окончанием рабочего дня. Молодой человек отсканировал QR-код для получения заказа, однако операцию через систему не завершил: не стал оформлять выдачу через компьютерную программу. Просто сложил «добро» в коробки и вместе со своей подругой унес его домой. Пункт выдачи заказов он просто закрыл на ключ, и на следующий день просто решил не выходить на работу. Непонятно, на что он рассчитывал.