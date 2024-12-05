На среднюю зарплату в Башкирии можно купить 422 десятка куриных яиц

На эту сумму жители Башкирии смогут купить 525,9 литра молока, 422,4 десятка яиц, 81,7 килограмма говядины. Также почти 43 тысяч рублей хватит на 620,7 килограмма сахара и 1009,2 килограмма муки. При желании жители республики могут потратить одну зарплату за раз на покупку 1281,3 килограмма картофеля или 553,7 килограмма макаронных изделий.