На среднюю зарплату в Башкирии можно купить 422 десятка куриных яиц

Назван средний размер зарплаты в Башкирии. По данным республиканских статистиков, за девять месяцев 2024 года уровень зарплаты достиг 42 872 рублей. Это на 17,3% больше, чем было годом ранее.
На эту сумму жители Башкирии смогут купить 525,9 литра молока, 422,4 десятка яиц, 81,7 килограмма говядины. Также почти 43 тысяч рублей хватит на 620,7 килограмма сахара и 1009,2 килограмма муки. При желании жители республики могут потратить одну зарплату за раз на покупку 1281,3 килограмма картофеля или 553,7 килограмма макаронных изделий.
Средней зарплаты в Башкирии также хватит, чтобы оплатить 43,7 литра бензина или 1 257 поездок на общественном транспорте.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.